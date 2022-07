Mertens è tornato a Napoli, l’attaccante valuta diverse proposte

Dries Mertens è tornato con la sua famiglia a Napoli, intanto riflette su diverse proposte lavorative.

L’ex attaccante del Napoli Dries Mertens è tornato a Palazzo Don’Anna, la sua casa a Napoli, per trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia della moglie e del figlio Ciro Romeo. L’attaccante non fa più parte del club azzurro dallo scorso 30 giugno, dunque il suo futuro calcistico non è attualmente deciso.

Il Corriere dello Sport si è concentrato sulla sua situazione, affermando che Dries Mertens starebbe valutando differenti offerte, sia in Italia sia all’estero.

“L’attaccante belga è tornato a casa, è stato intravisto mercoledì all’aeroporto e poi sul terrazzo accanto alla moglie e al figlio Ciro appena tornati a Napoli mentre si godevano il panorama al tramonto. De Laurentiis pochi giorni fa ha ufficializzato l’addio di Mertens che non ha accettato la proposta annuale da 2,4 milioni per restare. Nessuna intesa tra i due e ora il belga valuta diverse proposte soprattutto dall’estero ma ascolta anche interessi italiani. Si è preso ancora qualche settimana di tempo per decidere, non ha fretta di scegliere la sua prossima destinazione e non ha fretta neppure di salutare i suoi tifosi.”

