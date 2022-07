Simeone, il consiglio del padre Diego: “Scegli il Napoli”

Diego Simeone, padre di Giovanni, avrebbe consigliato al figlio di scegliere il Napoli come prossima meta calcistica.

Giovanni Simeone sembra essere sempre più vicino al Napoli. Il club azzurro sta definendo gli ultimi dettagli circa la cessione di Andrea Petagna, successivamente la trattativa si potrebbe concludere anche in tempi brevi. Il quotidiano Repubblica si concentra su un retroscena relativo proprio alla questione, ovvero il consiglio di papà Diego Simeone a suo figlio: secondo il quotidiano il Cholo gli avrebbe consigliato proprio di scegliere il Napoli.

Ecco quanto riportato:

“Il Cholito – figlio di Diego, allenatore dell’Atletico Madrid – non vede l’ora. Ha messo Napoli in cima alle sue preferenze proprio su “raccomandazione” del papà che ha sempre avuto un debole per El Diez e naturalmente per il teatro di Fuorigrotta. Simeone sarà l’alternativa di Osimhen ma è molto duttile e potrebbe pure conviverci, Gli accordi con l’argentino ( anche lui 27 anni) sono stati già perfezionati, così come è stata trovata l’intesa con il Verona per un prestito con obbligo di riscatto. Non resta che ricevere la telefonata giusta per raggiungere il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro.”

