Asse di mercato Napoli-Torino, interessano tre granata

Giuntoli prova il triplo colpo

Come riportato dall’edizioe odierna di Tuttosport, il Napoli avrebbe intavolato una trattativa di mercato per tre giocatori granata. Ecco quanto riportato dal quotidiano: “I direttori sportivi delle due squadre, Giuntoli e Bava hanno già iniziato a parlare. Gli argomenti sul tavolo sono molteplici, non ci sono punti fermi ma tante possibilità. A Rino Gattuso fa impazzire un calciatore dei granata: Andrea Belotti. È inevitabile quindi che il discorso parta dal ‘gallo’ del Torino. De Laurentiis farà di tutto per soddisfare le richieste del tecnico azzurro, che ritiene Belotti fondamentale per completare il Napoli. Non solo attacco però, perchè gli azzurri sono da tempo interessati anche a Salvatore Sirigu. Sul portiere però è forte l’interesse anche del Milan. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto sapere che reputa incedibili i due calciatori. Diversa la situazione di Armando Izzo. Il Napoli sarebbe interessato a riportare a casa il difensore, originario di Scampia. La proposta del Torino è semplice: ‘Volete Izzo? Dateci Petagna’. L’attaccante ex SPAL è sempre piaciuto al Torino, non stupisce quindi la richiesta del direttore sportivo dei granata”.

