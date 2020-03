Emergenza coronavirus, il comunicato dell’ECA

Evitare la dissufione è fondamentale

L’emergenza Coronavirus sta interessando tutta l’Europa, con i vari Paesi che hanno deciso di fermare i campionati nazionali. In merito a quest’emergenza l’ECA ha diramato un comunicato ufficiale, nel quale affferma che la salute al momento rappresenta una priorità. Ecco il contenuto del documento ufficiale: “La crisi COVID-19 sta destabilizzando i nostri Paesi, i nostri cittadini e i nostri sport. Sappiamo che ci vorrà del tempo per mettere tutto in ordine e che serve prendersi la responsabilità di fare ciò che è richiesto. La priorità numero uno è evitare il dilagare del virus, l’ECA sta lavorando per arrivare a questo obiettivo. Stiamo lavorando con tutte le istituzioni di governo per arrivare a decisioni collettive, dobbiamo pensare alle conseguenze di lungo periodo”.

