Insigne vuole restare al Napoli: senza offerte soddisfacenti, andrà in scadenza

Insigne vuole restare al Napoli

Lorenzo Insigne vuole restare al Napoli, sembra questa la sua volontà, secondo quanto filtra dal suo entourage. A riportarlo è Sky Sport. La questione rinnovo di contratto resta aperta, è un tema caldo. Il capitano azzurro è conteso da club stranieri come l’Everton e c’è anche l’Inter in attesa.

Il patron Aurelio De Laurentiis ha fissato un prezzo: 30 milioni trattabili. Insigne non vuole abbandonare la squadra del suo cuore, quindi se non costretto dal mercato ad andare via, potrebbe farlo il prossimo anno a parametro zero, alla naturale scadenza del contratto

