Dalla Spagna sicuri: “Il PSG vuole anche Ronaldo”

Dalla Spagna voci di un trasferimento di Ronaldo al Psg

Come riportato da Diario As, il PSG dopo il colpo Messi non si ferma. Il club parigino avrebbe messo nel mirino anche Cristiano Ronaldo, che potrebbe comporre un tridente da sogno con Messi e Neymar. Secondo il quotidiano spagnolo il progetto di Leonardo potrebbe concretizzarsi nel 2022, quando scadrà il contratto che lega il portoghese alla Juventus. In uscita ci sarebbe Mbappè, che vedrà scadere l’impegno che lo lega al PSG il prossimo giugno.

