Maksimovic: “Io e la mia famiglia vogliamo solo il Napoli, ho rifiutato delle offerte”

L’ex Maksimovic vuole tornare in azzurro

L’ex difensore del Napoli Nikola Maksimovic ha rilasciato una lunga intervista al portale Napoli Magazine, dove ha espresso il suo desiderio di tornare a vestire l’azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Tornerei di corsa, mi sento a casa mia. La città ha accolto me e la mia famiglia alla grande, abbiamo stretto amicizie che resteranno salde per la vita. I miei figli sono napoletani acquisiti e si trovano bene nelle scuole che frequentano. Stipendio? Da parte mia, se il Napoli vuole, sono pronto a mettermi a disposizione per trovare un accordo e proseguire insieme. Al Napoli manca un difensore centrale? Io ci sono. Ci sono state 4 offerte, 2 dalla Francia, una dalla Turchia e una dal Qatar, ma io non mi vedo lontano dall’Italia e il Napoli ha la priorità.”

