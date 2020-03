Sampdoria, contiagiati altri giocatori

Positivo anche il dottore che li ha visitati

Come riportato da Repubblica.it, oltre Gabbiadini si sono registrati altri casi di coronavirus tra i giocatori della Sampdoria. Oltre all’attaccante ex Napoli sono stati contagiati Ekdal, Thorsby, La Gumina e Colley. Anche Baldari, il dottore che ha provveduto ad effettuare le visite, è risultato postivo al tampone. Visto l’aumento dei casi in squadra, è probabile che tutti gli atri giocatori e l’intero staff della Samp vengano sottoposti al tampone. La squadra risulta già essere in quarantena.

