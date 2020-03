La Fiorentina ufficializza: “Pezzella e Cutrone positivi al coronavirus”

Anche un membro dello staff positivo

Dopo Vlahovic anche Pezzella e Cutrone sono risultati positivi al tampone. Si aggrava la situazione in casa viola, con la Fiorentina che ha diramato un comunicato per informare in che stato di salute si trovino attualmente i giocatori contagiati. Oltre ai tre giocatori , anche il fisioterapista Stefano Dainelli è stato infettato dal coronavirus. Ecco quanto dichiarato dalla società: “ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”.

