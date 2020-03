Ghoulam verso l’addio, pronti Barisic o Tsimikas

Giuntoli segue due profili

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, Ghoulam potrebbe dire addio a fine stagione. Giuntoli continua a seguire due profili per sostituire il terzino azzurro. Il ds del Napoli segue con attenzione Barisic e Tsimikas, i quali sono sotto osservazione da parecchi mesi. Brisic attualmente è in forza ai Rangers di Glasgow e la sua valutazione si aggira intorno ai 7-8 milioni, mentre per il greco il napoli aveva fatto già un tentativo a gennaio con l’Olympiacos senza però trovare l’accordo economico. Non è escluso che Giuntoli possa dare l’assalto definitvo per uno dei due, sempre se l’addio di Ghoulam a fine stagione sia confermato.

