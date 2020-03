Caos rinvii – L’idea di Mazzocchi per non giocare a maggio

Caos rinvii – A far entrare nel merito le amichevoli della Nazionale maggiore è il giornalista Marco Mazzocchi che, attraverso il proprio profilo Twitter, scrive:

Si potrebbero annullare le amichevoli Azzurre a fine marzo.

Non concedere propri giocatori ad altre Nazionali per amichevoli.

Concedere solo calciatori impegnati negli spareggi.

Si recupererebbe una giornata.

Non sarebbero tutti contenti ma la coperta è corta.@SerieA @FIGC

— Marco Mazzocchi (@officialmaz) March 1, 2020