Instagram – Politano commenta la sconfitta: “Non si riesce sempre a vincere”.

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, dopo l’amara sconfitta in casa contro la Lazio, ha condiviso un post sui social per mostrare la sua vicinanza ai tifosi azzurri. “Non si riesce sempre a vincere. Ma è il nostro spirito che ci ha portato così in alto. E quello non è mancato neanche oggi”.

Fonte foto: Instagram @matteopolitano16

Naufragio migranti, trovato a riva il corpo di un bambino 4 Marzo 2023 Staff FirstRadio