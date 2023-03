Sacchi: “Partita per intenditori di calcio. Vittoria della Lazio meritata”

Arrigo Sacchi, intervistato dal quotidiano, ha commentato la partita di anticipo di campionato tra Napoli e Lazio, che ha visto trionfare i biancocelesti: “Partita per intenditori di calcio. Due collettivi di intelligenze che si affrontano a viso aperto e cercano, secondo le loro possibilità, di prevalere sull’avversario. Finalmente nessun tatticismo, pochissime perdite di tempo

La vittoria della Lazio è meritata anche se bisogna subito sottolineare che il gol di Vecino è arrivato proprio nel momento migliore del Napoli: il calcio è bello anche perché è strano e imprevedibile. Una gara bloccata, pressing di qua e pressing di là, raddoppi di marcatura puntuali, non c’erano spazi. La Lazio ha preso subito il pallino del gioco e mi è parso che stesse meglio rispetto al Napoli. Poi, però, la squadra di Spalletti è uscita e ha cominciato ad alzare il ritmo delle azioni. In ogni caso mi è parso di essere di fronte a due formazioni che avevano un gioco, che credevano in quello che stavano facendo, nelle loro idee, e avevano coraggio nel proporsi.

Adesso il Napoli, nonostante la sconfitta (la prima in casa di questo campionato), non deve demoralizzarsi: capita, in una stagione, di trovare un avversario che si dimostra all’altezza. Semmai ora la squadra di Spalletti dovrà mostrare subito la sua capacità di reazione. Ha incantato tutti, in Italia e in Europa, e sono convinto che proseguirà su questa strada”.

