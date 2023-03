Il Mattino – Osi e Kvara, una notte da supereroi ma senza i superpoteri.

L’edizione odierna del quotidiano ha commentato la sconfitta del Napoli in campionato, ma soprattutto, quella personale di Osimhen e Kvaratskhelia.

“I supereroi senza superpoteri. Osimhen e Kvaratskhelia non sono riusciti, come al solito, a trascinare il Napoli che resta a secco: di gol e soprattutto di punti. In campionato era successo solamente una volta, prima di ieri, ovvero nella ripresa di campionato a San Siro contro l’Inter. Invece quella al Maradona si tratta di un inedito assoluto. Davanti al suo pubblico, era sempre stato quasi perfetto (al netto del pari con il Lecce e il ko di Coppa Italia ai rigori con la Cremonese).

Sta di fatto che ieri sera contro la Lazio è mancata la solita scintilla, e inoltre si interrompe anche la striscia personale di gol di Osimhen, che fino a ieri era stato il bomber implacabile. Non rimane indifferente neanche la performance di Kvaratskhelia, perché per il georgiano il discorso è il medesimo. Non riesce ad illuminare il gioco degli azzurri. Serata in cui i suoi guizzi sarebbero stati oro colato, i suoi dribbling vengono meno, spesso vanno a vuoto e le sue giocate si infrangono sul muro ben costruito dalla Lazio. Non è serata per il numero 77 e lo capisce in fretta”.

