Caso Demme, si valutano proposte: il Napoli prende una posizione

La situazione attuale di Diego Demme è tutta da decifrare, dal momento in cui il giocatore ha più volte espresso il desiderio di voler giocare di più, ma il Napoli non sarebbe convinto al cento percento di lasciarlo partire nella sessione invernale. A fargli la corte c’è la Salernitana di Davide Nicola, che si è esposta più di tutte. Tuttavia, la posizione del Napoli sarebbe abbastanza chiara:

“Demme stasera non ci sarà per un affaticamento, ieri ha lavorato solo in palestra, vorrebbe giocare di più nella seconda parte della stagione, al momento resta al Napoli che ha posto delle condizioni per una sua eventuale partenza: cessione a titolo definitivo o prestito oneroso con ingaggio pagato interamente dal club in cui si trasferirebbe. Il Napoli vuole tenerlo, pensa anche che possa trovare più spazio, toccherà a Demme valutare il suo futuro se ci saranno proposte congrue”.

