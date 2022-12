Da Bereszynski a Contini, sarà un mercato di completamento

Le ultime sul mercato invernale del Napoli

La redazione di Sky Sport riporta le ultime sul mercato del Napoli. In casa azzurra non verranno fatti colpi ad effetto, ma soltanto qualcosa di complementare. Le trattative in entrata si limiteranno all’arrivo di Bartosz Bereszynski, con Zanoli in prestito alla Samp, e il ritorno anticipato dal prestito di Nikita Contini che farà da terzo portiere. In uscita si attendono novità sul fronte Diego Demme.

Fonte foto: Instagram @b_bereszynski

