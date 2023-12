Corriere dello Sport – Anticipi di formazione, Zielinski parte titolare: svelate le scelte di Mazzarri

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle probabili formazioni di Napoli-Inter. Il primo anticipo è la titolarità di Piotr Zielinski, regolarmente convocato insieme a Lindstrom: “Il danese è recuperato. Una risorsa preziosa per Mazzarri. Uno dei giocatori da valorizzare dopo le difficoltà e il poco spazio con Garcia.

Ore di riflessione, queste, in chiave formazione. Ma i dubbi sono pochi. A sinistra si va verso la conferma di Juan Jesus al posto degli infortunati Olivera e Mario Rui, in attacco scalpita Osimhen pronto a ritrovare una maglia da titolare. Blindata la porta, con Meret, così come difesa e centrocampo. Mazzarri ripartirà dalle certezze”.

