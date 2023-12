Sky Sport – Allegri: “Punti fondamentali, era una partita a rischio e alla prossima c’è il Napoli”

Massimiliano Allegri, ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria sofferta contro il Monza per 2-1:

Il gol subito nel finale deve far alzare l’attenzione, soprattutto nei finali di gara?

“Dobbiamo lavorarci, quando loro si allargavano non riuscivamo più ad uscire e poi abbiamo perso 2-3 palloni su cui dobbiamo migliorare. Ma in generale la squadra ha fatto davvero una buona partita”.

La Juventus va nonostante gli infortuni e le squalifiche…

“Sono soddisfatto, c’è un bell’ambiente nello spogliatoio ed i ragazzi si mettono a disposizione l’uno dell’altro come si vede anche dalle esultanze. Siamo alla 14esima giornata, era una partita a rischio e alla prossima c’è il Napoli. Per questo era fondamentale”.

Rabiot cosa sta mostrando?

“Oggi ha fatto molto bene nel primo tempo, poi si è un po’ appisolato e si è svegliato al momento giusto. Lui ha un motore diverso, sono davvero molto contento”.

Allegri punto di riferimento, secondo Giuntoli?

“Sono contento perché stiamo lavorando bene sia con lui che con Manna che con Scanavino. Non possiamo ancora parlare di scudetto, lavoriamo per far sì che la Juventus sia in Champions l’anno prossimo ma bisogna tenere i piedi per terra”.

