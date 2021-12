Biasin: “Nandez all’Inter è impossibile, il Cagliari può darlo al Napoli”

Biasin sulle voci riguardanti Nandez

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato le voci che riguardano un possibile arrivo di Nandez in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“E’ impossibile che l’Inter faccia un tentativo per Nandez a gennaio. La possibilità che il Cagliari liberi il calciatore c’è, frutto di un’antica promessa finora non mantenuta. In chiave Napoli la pista è fattibile. Ma per l’Inter no perché di mezzali ce ne sono in abbondanza”.

