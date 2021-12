Vigliotti: “Nandez lo prenderei subito, è fortissimo”

Gianluca Vigliotti commenta l’interesse del Napoli per Nandez

Il giornalista Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato i rumors di mercato che danno il club azzurro vicino a Nandez. Ecco quanto dichiarato:

“Fossi nel club azzurro mi fionderei subito su Nandez del Cagliari. E’ un calciatore fortissimo, proprio il centrocampista che servirebbe alla squadra di Spalletti a centrocampo. Tra l’altro non sta vivendo un periodo fortunatissimo, il ragazzo con Mazzarri non se la passa benissimo e potrebbe dire addio già nella finestra del prossimo mercato di gennaio. Fossi negli azzurri lo prenderei subito, sarebbe un vero affare portare questo calciatore alla corte di Luciano Spalletti, per il centrocampo sarebbe un signor innesto. Serve come il pane un ricambio del genere, un giocatore di grande forza e qualità, un’ira di Dio là in mezzo. ha soltanto un difetto, fa troppi falli. Ma è un elemento di grandissimo valore, lo prenderei subito”.

