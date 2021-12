Insigne, il Toronto fa sul serio. Offerto ingaggio da 15 milioni a stagione

Insigne, offerta faraonica del Toronto

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il Toronto continua a corteggiare Lorenzo Insigne. Il club della Mls americana avrebbe proposto un ingaggio da 15 milioni di Euro a stagione, pur di convincere l’attuale capitano a sbarcare in Canada. La trattativa per il rinnovo di Insigne è ancora ferma, anche se a detta dell’entourage del giocatore le parti si parlano continuamente, ma quest’offerta potrebbe davvero mettere fine alla carriera in azzurro del capitano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli – L’ag. di Nandez: “Non mi risulta offerta del Napoli. Nessuna novità”

Napoli-Leicester, interviene l’Asl Napoli 1: la situazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Green pass: ieri 132mila persone controllate, 4mila sanzioni