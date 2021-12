Mercato Napoli – L’ag. di Nandez: “Non mi risulta offerta del Napoli. Nessuna novità”

Mercato Napoli – Parla l’ag. di Nandez del Cagliari

Mercato Napoli – L’agente di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari chiarisce i rumors riguardo un possibile avvicinamento del giocatore al club azzurro. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, per il calciatore sarebbe già pervenuta un’offerta ufficiale del Napoli.

Mercato Napoli, parla l’agente di Nandez

Tuttavia l’agente Oscar Bentancourt, intervenuto a “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, ha parlato così:

“Francamente non ho alcuna novità su Nahitan Nandez per quanto riguarda il mercato. Offerta del Napoli al Cagliari? Non mi risulta in questo momento. Ripeto, non ci sono novità di mercato”.

