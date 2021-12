Napoli-Leicester, interviene l’Asl Napoli 1: la situazione

Napoli-Leicester, interviene l’Asl Napoli 1 in vista della partita di oggi allo stadio Maradona

Napoli-Leicester, è la sfida di Europa League che andrà in scena questa sera al Maradona e a tale riguardo ci sono importanti novità in merito al cluster nel club inglese. Come si legge sul Napolista, l’Asl Napoli 1 ha imposto i tamponi alla squadra di Rodgers.

Napoli Leicester, interviene l’ASL

“La Asl Napoli 1, che stamattina ha partecipato alla tradizione riunione tra le due squadre e la Uefa per l’organizzazione dell’incontro, ha stabilito che il gruppo del Leicester dovrà immediatamente sottoporsi a tamponi sul territorio napoletano.

I tamponi saranno effettuati in albergo, all’Hotel Vesuvio, e nel pomeriggio si conosceranno i risultati. Anche se, in linea teorica, il protocollo Uefa non prevede tamponi ma vista la situazione il delegato Uefa non ha avuto tentennamenti nel dare l’ok. Il Leicester ha provato ad opporsi ma poi ha accettato”.

