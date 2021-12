Arbitri & Arbitri – Livio Marinelli è l’arbitro di Napoli-Empoli

Arbitri & Arbitri – Livio Marinelli sarà l’arbitro di Napoli-Empoli, gara valida per la diciassettesima giornata di campionato.

Seconda sconfitta in campionato per il Napoli, che con 36 punti guadagnati precipita al terzo gradino della classifica di Serie A. Gli innumerevoli infortuni, che hanno dimezzato drasticamente la rosa, mettono in seria difficoltà Luciano Spalletti, che fatica a dominare sul campo. Sebbene le assenze facciano la loro parte, i partenopei riescono ugualmente a competere, eseguendo un’ottima prestazione contro una grande Atalanta. È arrivato il momento dell’Empoli, che nel suo piccolo sta scalando vertiginosamente le gerarchie, portando a casa innumerevoli risultati, che hanno permesso loro di salire all’undicesimo posto in classifica; con 23 punti a pari merito con il Verona e a un soffio da Bologna e Lazio.

Il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona, domenica alle ore 18:00, per disputare il match contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. La diciassettesima giornata di campionato, in vista di Napoli-Empoli è stata affidata alla direzione di Livio Marinelli appartenente alla sezione AIA di Tivoli. I due assistenti saranno Alberto Tegoni e Alessandro Cipressa. Il quarto uomo sarà Valerio Marini. Al VAR Maurizio Mariani, affiancato da Stefano Alassio.

Livio Marinelli, maresciallo dell’esercito italiano, nasce nel 1984 a Tivoli. La sua carriera da arbitro ha inizio nel 2002 ed approda in Serie D nel 2008. Nel 2012 transita in Lega Pro, dove staziona per quattro anni ed ha l’occasione di dirigere la Coppa Italia Primavera nell’anno 2015-2016, vinta dall’Inter. Nel 2016 viene promosso in CAN-B, il 1° luglio gli è stato attribuito il Premio Presidenza AIA, in quanto “arbitro effettivo particolarmente distintosi nel corso della stagione sportiva”. Ha debuttato nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari Cittadella conclusasi 1-2. Il 25 ottobre del 2017 intraprende il percorso in Serie A per dirigere Atalanta-Hellas Verona, vinta dai bergamaschi 3-0.

Il 1° settembre del 2020 viene inserito nell’organico della CAN A-B – nata dall’accorpamento di CAN A e CAN B – , dunque dirigerà sia in Serie A che in Serie B. Nella stagione 2020-2021 viene designato in 6 partite nel massimo campionato e 10 in cadetteria.

I precedenti di Livio Marinelli con il Napoli

Marinelli gode di un solo precedente con gli azzurri, che risale al 6 dicembre del 2020 in occasione di Crotone-Napoli, vinta dai partenopei per un risultato di 0-4.

I precedenti di Livio Marinelli con l’Empoli

I precedenti di Marinelli con l’Empoli sono ben sette ed il bilancio è positivo solo per un soffio: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Barbara Marino

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma: “Il Napoli ha un accordo con Mandava, possibile arrivo in anticipo”

Spalletti su Osimehn: “I tempi possono accorciarsi, vedremo che riposte darà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marina La Rosa racconta la fine del matrimonio: “Ho attraversato l’inferno, pesavo 47 chili”