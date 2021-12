Napoli-Leicester, sfida da dentro o fuori

Napoli-Leicester, la sfida decisiva.

Europa League, Leicester City, Spartak Mosca, Napoli e Legia Varsavia, chi vincerà il girone?

Tra poche ore ci sarà il match decisivo di Europa League tra Napoli–Leicester allo stadio Diego Armando Maradona. Il girone è ancora aperto per le quattro squadre, infatti ognuna di loro ha la possibilità di essere prima nel girone. Il Napoli è atteso da una sfida da dentro o fuori, infatti arrivando primo passerebbe direttamente agli ottavi. Il club azzurro, nonostante le numerose assenze nelle ultime partite ha dimostrato di poter avere chances di vincere anche con le seconde linee. C’è grande attesa in città per capire gli esiti di questo avvincente finale di girone.

VINCENZO D’ALESSANDRO