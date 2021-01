Napoli, De Laurentiis valuta la rivoluzione: rischiano Gattuso e Giuntoli

Dopo le sconfitte in Supercoppa contro la Juve e quella contro il Verona in campionato, il Napoli non può permettersi altri passi falsi per non perdere altre posizioni in classifica, mentre i rumors sulla prossima rivoluzione tecnica da parte del patron del club proseguono.

Secondo quanto raccolto dal portale calciomercato.com, contatti informali delle passate settimane con Massimiliano Allegri ma soprattutto con Rafa Benitez e Walter Mazzarri hanno lasciato il segno, così come le indiscrezioni sulle dimissioni che De Laurentiis si aspetterebbe da Gattuso nel caso in cui il tecnico calabrese non riuscisse a imprimere la svolta nelle prossime settimane, nelle quali la duplice sfida di coppa con l’Atalanta e la rivincita con la Juve del prossimo 13 febbraio diventano snodi fondamentali.

De Laurentiis ha investito molto nelle ultime tre finestre di mercato, circa 260 milioni di euro, e in cuor suo era convinto che tanto bastasse per non restare fuori dalla Champions League della stagione in corso ma soprattutto per candidarsi, alla pari dell’Inter, al ruolo di principale antagonista della Juventus per lo scudetto. Ecco perché dalla prossima estate si potrebbe cambiare rotta un’altra volta, con volti nuovi e una politica degli ingaggi e degli acquisti destinata a un ridimensionamento dei costi e alla necessità di puntare maggiormente su giovani talenti.

