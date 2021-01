FIORENTINA – INTER (Primavera 1): vittoria in extremis per i padroni di casa

Fiorentina – Inter (Primavera 1): si è giocata allo stadio Bozzi di Firenze la gara valida per la 8a giornata.

Questa mattina alle h10:30 lo stadio Bozzi di Firenze (FI) ha ospitato il match della 8a giornata del campionato Primavera 1 tra i padroni di casa della Fiorentina, allenati da Mr. Aquilani, e l’Inter di Mr. Madonna.

La gara è molto equilibrata nei primi 20 minuti, fino a quanto l’attaccante rumeno Munteanu viene servito in area defilato sulla destra, prova a portare in vantaggio i viola, ma il portiere neroazzurro Filip Stankovic, classe 2002, respinge il tiro.

Al 37° è ancora Munteanu che prova la realizzazione, Stankovic para nuovamente.

Finisce così il primo tempo, 0-0 con la squadra viola più propositiva.

Nella ripresa, al 47° è ancora il portiere Stankovic che dice di no sempre a Munteanu, che ha provato un tiro da dentro l’area: molto avvincente questo duello tra i due ragazzi.

I neroazzurri di Mr. Madonna passano in vantaggio al 65°, grazie all’attaccante Matias Fonseca , figlio di Daniel.

Pareggio immediato della Fiorentina al 67° con Louis Munteanu , che questa volta riesce a superare Stankovic con un tiro in diagonale.

All’83° Oristanio prova il colpaccio per i neroazzurri, ma il portiere Luci salva la squadra di Mr. Aquilani.

Finale al cardiopalma: rigore per la Fiorentina, Munteanu dal dischetto si fa parare il tiro da un super Stankovic, che si tuffa sulla destra evitando la realizzazione.

La gioia per i neroazzurri dura molto poco, Di Stefano (subentrato al 21° della ripresa) regala la vittoria alla Fiorentina al 93° .

La partita termina 2-1 , reti per la Fiorentina di Munteanu e Di Stefano, e per l’Inter di Fonseca. La Fiorentina si avvicina in classifica ai neroazzurri, portandosi a -1.

Classifica : Inter 10 punti (6o posto), Fiorentina 9 punti (8o posto)

Prossimo turno (9a giornata): Spal – Fiorentina, Inter – Roma.

