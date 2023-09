Napoli-Udinese, la probabile formazione dei due club

Il Correre dello Sport si è soffermato sulle probabili scelte di Rudi Garcia per la sfida di campionato tra Napoli ed Udinese.

Mercoledì 27 ci sarà la sfida tra Napoli ed Udinese in occasione del turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Lo scenario del match sarà lo Stadio Diego Armando Maradona ed i tecnici Rudi Garcia ed Andrea Sottil avrebbe già effettuato alcune scelte per quanto riguarda la formazione da schierare in campo.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla questione. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori:

“Davanti a Meret linea Di Lorenzo-Ostigard-Natan-Mathias Olivera. A centrocampo Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka. In attacco invece Politano e Kvaratskhelia, e Osimhen al centro. Formazione scelta da Sottil: Silvestri in porta, poi linea difensiva a tre con Perez-Bijol-Kristensen. In mezzo al campo Samardzic-Walace-Lovric e sulle fasce Ebosele-Zemura, in attacco Success dietro Lucca punta centrale. Solo panchina per Pereyra, Payero e Thauvin.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Udinese, il report dell’allenamento in vista del Napoli

Bologna-Napoli, Anguissa tra i migliori in campo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Adriano Panatta: “Tradii Mita Medici con Loredana Bertè la prima sera che la vidi: che mascalzone…”