Bobo Tv – Cassano: “Garcia dopo il gesto di Osimhen ha perso credibilità”.

Antonio Cassano, in diretta alla Bobo Tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quanto accaduto tra Osimhen e Garcia: “Garcia dopo quel gesto di Osimhen ha perso credibilità. L’allenatore nello spogliatoio non conta più un ca*zo, è finito il gioco. Un suo giocatore davanti al mondo intero gli ha detto di mettere due punte. Non è come Kvara che lo manda a quel paese, qui siamo oltre. Ora Garcia o mette Osimhen fuori rosa oppure non conti più niente e sei bollito”.

