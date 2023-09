Napoli, Lindstrom vorrebbe più spazio in campo

Secondo il quotidiano Il Mattino il nuovo acquisto del Napoli Jesper Lindstrom vorrebbe più spazio in campo.

Jesper Lindstrom non ha avuto modo fino d ora di scendere tante volte in campo con la maglia del Napoli. Il giocatore è stato schierato da Rudi Garcia solo una volta, cioè durante il match contro la Lazio; anche in questo caso però quest’ultimo ha giocato solo uno spezzone di gara.

Il quotidiano Il Mattino riporta qualche dettaglio in più sulla situazione:

“Jesper Lindstrom è pronto ad un minutaggio più alto con il Napoli. Al momento il danese ha giocato solo lo spezzone finale di gara contro la Lazio, restando poi sempre out. Al momento l’ex Francoforte è dietro nelle gerarchie di Garcia per l’attacco, anche perché non è un esterno né di destra né di sinistra. Insomma, non si sa nel tridente dove inserirlo. Nella sua carriera ha quasi sempre giocato alle spalle della prima punta, dunque come sottopunta.”

