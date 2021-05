ESCLUSIVA FA – Giuntoli verso l’addio, ADL punta su Petrachi

ESCLUSIVA FA, Giuntoli verso l’addio. In arrivo Petrachi

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ForzAzzurri.net, all’interno del Napoli potrebbe esserci un ulteriore ribaltone. Oltre l’arrivo ormai imminente di Luciano Spalletti, come anticipato in un’altra nostra esclusiva, anche tra i dirigenti potrebbero esserci novità. Infatti, De Laurentiis starebbe puntando forte sull’ex ds di Torino e Roma Gianluca Petrachi che andrebbe di fatto a prendere il posto di Cristiano Giuntoli. L’attuale direttore sportivo azzurro, ha ancora un contratto di tre anni e avrebbe chiesto una cospiscua buonuscita a De Laurentiis. In caso di accordo economico, Giuntoli sarebbe pronto a dire addio e raggiungere Gattuso alla Fiorentina.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio: “Spalletti innamorato di Zielinski”

Napoli, Spalletti sarà presentato la prossima settimana

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bielorussia: G7 esige ‘liberazione immediata’ giornalista