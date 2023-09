Udinese, il report dell’allenamento in vista del Napoli

In attesa del match tra Napoli ed Udinese la squadra bianconera continua ad allenarsi presso il centro sportivo Dino Bruseschi.

La sfida tra Napoli ed Udinese si disputerà il giorno 27 settembre presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Il club bianconero ha sfidato ieri la Fiorentina e nella giornata di oggi è già tornata in campo per preparare la sfida contro gli azzurri.

Di seguito il report della Società bianconera su quanto effettuato:

“All’indomani della gara contro la Fiorentina, bianconeri in campo stamane al Bruseschi. Programma di scarico e recovery per i calciatori impiegati ieri dall’inizio, gli altri elementi hanno svolto una seduta tecnico-tattica. Domani mattina in programma la rifinitura pre Napoli e, a seguire, la partenza nel pomeriggio.”

