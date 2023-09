Garcia: “Cazzimma? Si ci vuole! Sul rigore? No non sono arrabbiato”

Napoli, il commento di Rudi Garcia a Dazn dopo il pareggio contro il Bologna.

Giudizio sulla prestazione

Il punto negativo è il risultato, non abbiamo vinto, però la prestazione dei ragazzi è stata buona. Poi ci sono cose positive come ho detto, il fatto di non aver preso gol con un inserimento di Natan di qualità. Ha fatto una gara di sicurezza, lo abbiamo preparato bene è stato il momento giusto per inserirlo. Poi non prendere gol con una nuova difesa è sempre una buona cosa. Poi se la palla finisce sul palo e che non entra, o se abbiamo un rigore a favore e non lo segniamo, allora diventa anche difficile vincere. Anche se lo meritavamo, così è il calcio. L’importante è che la squadra abbia fatto complessivamente una partita interessante, seria ancora più nel primo tempo. Poi abbiamo lavorato su degli schemi che hanno funzionato, però non siamo contenti perché ci manca il gol e la vittoria.

Ha avuto già modo di confrontarsi con Osimhen dopo il rigore sbagliato?

Ma un rigore sbagliato capita ai più grandi calciatori della storia del calcio. Questo non è un problema, più in merito all’uscita che ha avuto gli ho parlato, ma quello che dico a lui e alla squadra rimane nello spogliatoio.

Cosa l’ha spinta a sostituire la coppia d’attacco Kvaratskhelia-Osimhen?

Hanno fatto bene tutti e due, però abbiamo anche tanta qualità in rosa e in panchina. Quindi abbiamo i tre che sono entrati Simeone, Politano ed Elmas c’è anche Lindstrom, non è che con tutta la qualità anche abbiamo anche in panchina, possiamo fare novanta minuti con gli stessi uomini. Soprattutto perché rigiochiamo fra tre giorni, e ancora tre giorni dopo ci sarà il Lecce, e altri tre il Real Madrid. Abbiamo quattro partite in nove giorni, i giocatori lo sanno, c’è la squadra che inizia e quella che continua nel secondo tempo e la squadra che finisce la gara. Non andiamo da nessuna parte se l’allenatore non conta su tutti i suoi ragazzi.

Reazione Osimhen e abbraccio con Kvaratskhelia

Non mi esprimerò ancora, ma quando un giocatore esce e non è contento è una buona cosa. Possono anche non essere contenti della loro prestazione, questo può succedere. Come ho detto abbiamo tanti giocatori, e vanno usati tutti. Kvara? Io abbraccio tutti i giocatori.

Questo Napoli non è sempre in partita per novanta minuti, perché?

E’ una buona analisi, il discorso anche all’intervallo era di continuare a fare pressing e non abbassarsi. Nel palleggio siamo stati meno bravi e ad avvicinare la porta avversaria. Nel secondo tempo abbiamo alzato di nuovo la possibilità di fare gol. La voglia c’è, eravamo anche fuori casa e il Bologna è una buona squadra. Nel primo tempo ha giocato bene e nel secondo abbiamo concesso troppo.

Che obiettivi ha il Napoli?

Il Napoli deve giocare in Champions League. Ho visto la squadra e il campionato, non dobbiamo essere contenti di questa situazione e non dobbiamo buttare tutto. Non dobbiamo mollare, essere fiduciosi e portare il destino dalla parte nostra. Speriamo che già da mercoledì saremo in grado di farlo.

Obbligo di competere per lo Scudetto?

Bisogna vincere la prima gara e fare una striscia di vittorie, dobbiamo iniziare già da mercoledì.

Cazzima? Si termine che uso.

