Eintracht-Napoli, vietate coreografie e controlli serrati per i napoletani

L’edizione del quotidiano informa tutti i lettori e tifosi del Napoli su quanto disposto da Francoforte. I possibili scontri tra le due tifoserie, hanno allarmato le autorità ed è stato deciso di imporre delle restrizioni.

“ Settore ospiti tutto esaurito da tempo e partita che viene considerata ad altissimo rischio di scontri per via dei gemellaggi incrociati che, di fatto, rendono gli ultrà di Napoli ed Eintracht “rivali”.

I vigili del fuoco di Francoforte, per timore che possa succedere qualcosa all’interno dello stadio, hanno deciso di vietare le tradizionali coreografie – finanziate direttamente da una colletta tra i calciatori dell’Eintracht – fatte di fumogeni in curva prima del match, ed è polemica in Germania. Controlli serrati per i tremila sostenitori del Napoli attesi a Francoforte già da questo primo pomeriggio: il grosso della spedizione arriverà domattina”.

