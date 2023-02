Ghoulam sul Napoli: “Non sorpreso, avremmo potuto vincere lo scudetto anche ai miei tempi”

Ghoulam, il commento sul Napoli

Faouzi Ghoulam, ex Napoli, attualmente terzino dell’Angers è intervenuto ai microfoni di BEIN Sport, rilasciandoun commentosul Napoli:

Ghoulam:

“Ogni anno eravamo in corsa per il titolo. C’è costanza fuori dal campo: allenatore, dirigenza… Sapevamo che prima o poi le cose sarebbero andate a nostro favore. Non mi sorprende che il Napoli sia al top, ma penso che avremmo potuto vincere lo scudetto anche ai miei tempi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

UFFICIALE – Eintracht Francoforte-Napoli, affidata all’arbitro portoghese Dias

Infortunio Osimhen, ultimi aggiornamenti da Castel Volturno: il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici