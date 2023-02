Empoli, tegola per Zanetti: squalifica per un giocatore in vista del Napoli

Empoli, tegola per Zanetti perde un giocatore in vista del Napoli

Notizie calcio – Tegola per Zanetti tecnico dell’Empoli che dovrà fare a meno di un giocatore in vista della sfida di sabato prossimo contro il Napoli.

L’Empoli recupererà Parisi dalla squalifica, ma contro il Napoli mancherà Akpa Akpro, diffidato, è stato ammonito oggi contro la Fiorentina e sarà dunque sospeso per un turno dal giudice sportivo.

