Napoli-Sampdoria, Mario Rui verso il recupero

In occasione della sfida di campionato tra Napoli e Sampdoria il terzino Mario Rui sarebbe vicino al recupero.

Nella giornata di domani il Napoli sfiderà la Sampdoria in occasione dell’ultima gara di campionato ed il giocatore azzurro Mario Rui potrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti. Il terzino portoghese è stato di recente protagonista di un infortunio muscolare, ma secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno potrebbe recuperare in tempo per l’ultimo match della stagione.

Ecco quanto si legge:

“È rientrato in gruppo Mario Rui che potrebbe così tornare in campo un mese e mezzo dopo l’infortunio rimediato contro il Milan, dando anche un po’ di respiro ad Olivera che sta recuperando da una contusione e ieri ha compiuto solo lavoro individuale.”

