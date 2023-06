Napoli, il report dell’allenamento del 3 giugno

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento della squadra alla vigilia della sfida contro la Sampdoria.

La SSC Napoli ha svolto questa mattina la consueta seduta di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno. La Società partenopea ha reso noto quanto accaduto: l’attaccante Matteo Politano ha continuato a svolgere le dovute terapie dopo l’infortunio. Discorso diverso per Mathias Olivera che ha svolto invece un lavoro individuale in campo.

Di seguito il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domani allo Stadio Maradona per l’ultima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto una partita a campo ridotto. Politano ha fatto terapie. Olivera ha svolto lavoro individuale in campo.”

📌 Report allenamento https://t.co/aIKp0F9DoP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 3, 2023

Fonte foto: Flickr.com

