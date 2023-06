UFFICIALE – Il messaggio della SSC Napoli ai tifosi

La SSC Napoli ha pubblicato un messaggio ai tifosi azzurri in occasione dell’ultima sfida contro la Sampdoria.

Domani il Napoli sarà impegnato nell’ultima sfida di campionato della stagione ed in merito a ciò la Società ha mandato un messaggio ai tifosi azzurri. I tornelli dello Stadio Diego Armando Maradona saranno aperti dalle ore 15:30, inoltre soltanto coloro che hanno acquistato il biglietto per la sfida potranno assistere ai festeggiamenti che ci saranno all’interno dello stadio.

Di seguito il comunicato:

In occasione della gara di Campionato contro la squadra della Sampdoria, in programma domani alle ore 18:30, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 15:30, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. La SSCN ricorda che al termine della gara Napoli-Sampdoria, i tornelli di ingresso resteranno chiusi. Non sarà possibile accedere allo stadio a fine partita. All’evento dei festeggiamenti per lo scudetto, assisteranno solo le persone presenti nell’impianto dall’inizio della gara. La SSC Napoli invita i propri tifosi che intendono recarsi allo stadio ad acquistare i biglietti esclusivamente sui canali ufficiali, on line, sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215) e presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco). Si raccomanda di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i canali di vendita ufficiali. La SSC Napoli declina ogni responsabilità in caso di acquisto di tagliandi contraffatti. Al fine di arginare il fenomeno della contraffazione dei biglietti, peraltro, la SSC Napoli comunica che, anche in vista delle prossime gare, verranno intensificati i controlli di sicurezza ai varchi d’accesso dello stadio. Si invitano inoltre i tifosi a rispettare le attuali disposizioni in tema di prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del virus Covid-19 richiamate al presente link: https://www.sscnapoli.it/misure-anti-covid/ Si invitano altresì i tifosi napoletani a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, a prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (reperibile al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-duso-dellimpianto-stadio-diego-armando-maradona/), a lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico. Si ricorda che per accedere allo Stadio è necessario presentare un valido documento d’identità, unitamente al titolo di accesso.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ricorre l’anniversario della scomparsa di Paolo De Crescenzo

Kvaratskhelia eletto miglior giocatore della serie A 2022/23

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 03 Giugno 2023 a cura di Artemis