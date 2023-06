Accostato al Napoli Gasperini commenta le voci sul suo futuro

Gian Piero Gasperini ha commentato in conferenza stampa le voci su un suo probabile arrivo sulla panchina del Napoli.

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza ed ha commentato anche le voci che lo hanno accostato al Napoli.

“Le situazioni di mercato sono imprevedibili. Sicuramente arrivare in Europa può essere un aiuto, avere un blasone maggiore, tuttavia queste sono tutte cose che si vedranno più avanti. Aspettiamo domani per dire quale Europa sarà. C’è soddisfazione, l’Atalanta è comunque in Europa e siamo ben contenti. Adesso ho un contratto, anche la scorsa estate c’erano visioni diverse, ma se sono qui vuol dire che mi sono impegnato al massimo, spero che basti. C’è sempre stato un rapporto molto stretto, poi c’è il calcio di mezzo, verrà affrontato tutto dopodomani.”

