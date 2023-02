La Gazzetta dello Sport – Inter, senza ottavi di Champions si venderà almeno un big.

Come testimonia l’edizione odierna del quotidiano, gli ottavi di finale di Champions League, per l’Inter, hanno un valore non solamente sportivo ma anche finanziario. Il passaggio di turno porterebbe nelle casse nerazzurre 20 milioni di euro, tra introiti dalla Uefa, bonus sponsor e un botteghino di alto livello. Questo un obiettivo che la società non aveva messo in conto ad inizio anno, aspettandosi il terzo posto nel girone dopo il sorteggio.