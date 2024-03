Napoli, report allenamento: le ultime su Cajuste e Ngonge

La SSC Napoli continua con le sedute di allenamento al fine di preparare al meglio la sfida contro la Juventus.

Alla vigilia di Napoli-Juventus gli azzurri si sono ritrovati al Konami Training Center di Castel Volturno per svolgere la consueta seduta di allenamento.

La SSC Napoli ha riportato quanto effettuato in campo:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 20.45 per la 27esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie per Cajuste.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

