Napoli, Kvaratskhelia vuole restare in azzurro. Pronto il rinnovo con ritocco dell’ingaggio

Kvaratskhelia vuole restare al Napoli, si tratta per il rinnovo

Kvaratskhelia è sicuramente la rivelazione di questo Napoli che vola in campionato, arrivato cda sconosciuto si è imposto in azzurro a suon di goal e prestazioni convincenti che hanno attirato su lui le attenzioni di molti club importanti. Come riportato da Ciro Venerato ai microfoni della Domenica Sportiva, l’attaccante georgiano avrebbe però espresso la volontà di restare ancora in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Su Kvaratskhelia siamo ottimisti, il giocatore vuole restare a Napoli indipendentemente dal Real Madrid o il Newcastle. Giuntoli e De Laurentiis stanno preparando l’offerta per il rinnovo del georgiano che sarà di 2,5 milioni di euro più una serie di ricchi bonus, prolungando di un anno il contratto, facendolo diventare di 5 anni, senza clausola rescissoria”.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

