Garcia: “Obiettivo Napoli? Vi dico. Ostigard l’ho convinto a restare. A Bologna con questo modulo”

Garcia, tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita Bologna-Napoli

Rudi Garcia tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna dal Trining Center di Castel Volturno. Di seguito le parole del tecnico azzurro.

Garcia:

“Cento giorni dal mio arrivo? Sapevo della centesima in serie A per me, ma bisogna vincere domani. Sui miei cento giorni sono contento di essere qui e di guidare questo gruppo fantastico. Siamo motivati, a parte essere concentrati per domani, il resto nient’altro”

“Ostacoli? Sugli infortuni un allenatore spera sempre di non averne però non è possibile perchè tutto l’anno ci sono sempre infortunati. Dall’inizo della stagione abbiamo dimostrato di essere squadra offensiva, potevamo fare anche più gol. Penso per esempio a Braga. In campionato, abbiamo preso cinque gol ed è troppo però abbiamo subito solo 8 tiri e questo vuol dire che non siamo fuori posizione. Sul gioco possiamo migliorare. Contro la Lazio abbiamo sbagliato il secondo tempo, se avessimo fatto risultato staremmo benissimo. Solo quel secondo tempo ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo recuperare fuori quanto perso in casa sapendo che il Bologna è una buona squadra”

“Critiche dall’ambiente? I nostri tifosi, ogni volta che li incontro per strada mi incoraggiano e mi dicono sono con me. Laovriamo per migliorare ogni giorno ovviamente la gara di Braga l’abbiamo vinto in modo meritato però era possibile mettersi a riparo facendo più gol forse questa cosa non avrebbe fatto vedere il bicchiere mezzo vuoto. in Champions stiamo messi bene, attendiamo la gara con il Real Madrid ma dobbiamo pensare al pane quotidiano: non siamo felici di essere quinti in campionato e vogliamo scalare posizioni”

“Ho una rosa forte soprattutto in attacco, ho possibilità di cambiare tenendo una qualità alta sapendo che i nostri esterni sono esposti nelle due fasi. Mi riferisco a Politano che sta facendo grande stagione, ha sempre iniziato senza finire le gare. Ci può essere rotazione tra una gara e l’altra ma durante la gara stessa ci sono le scelte in base al minutaggio. Con lo staff abbiamo riflettuto su questo, giocheremo tante gare ogni tre giorni. Non si potrà iniziare o finire con la stessa formazione, i ragazzi lo sanno. L’atteggiamento collettivo è importante”

“Quando si fa un primo tempo così bello come con la Lazio non dobbiamo poi fare meno bene o tanto meno come come abbiamo fatto. La nostra squadra deve tenere i suoi principi come pressing alto e possesso ma deve essere anche brava che, quando vinciamo e abbiamo più spazi da sfruttare, o ci mettiamo più spazi per sfruttare tali spzi oppure dobbiamo crearli. Visogna migliorare sugli attacchi rapidi in contropiede come fatto a Frosinone”

“Rrahmani è uno dei punti forti ma sono contento di Ostigard, voleva andare via ma l’ho convinto sia lui che la società. E’ un difensore forte, sono tranquillo sul fatto che giocherà lui con l’infortunio di Amir. Siamo tre centrali, mi dovrò inventare nel caso un quarto. Speriamo di recuperare presto Rrahmani, lo aveva già con il Kosovo. E’ un infortunio che fa male, l’ho risparmiato con il Genoa. E’ andata così”.

“Cajuste? Vediamo se oggi potrà tornare in gruppo. Anguissa ha fatto cose buone d altre di un livello meno importante. lo scorso anno ha fatto una stagione pazzesca, ma i calciatori non sono macchine, l’importante è che Frank stia bene fisicamente, presto recupererà il suo livello”

“Scudetto o qualificazione in Champions, qual è la richiesta di De Laurentiis? Un club come il Napoli deve giocare la Champions ogni anno e finire dunque nei primi quattro posti. Quando sei però campione d’Italia c’è l’ambizione è difendere con gli artigli questo scudetto sul petto. Dobbiamo solo concentrarsi solo sul Bologna. Ci saranno dei cambi di formazione domani, ci sarà bisogno di freschezza”

“Cambio modulo 4-2-3-1 a Bologna? Di base siamo con il 4-3-3 ma a me piace che i calciatori possano utilizzare nuovi schemi senza fare un cambio. Forse sarà così domani”

“Kvara? Spero trovi il gol in fretta, gli ho parlato: se si concentra solo su questo non lo farà, deve essere leggero nella testa nel prendere piacere a giocare e fare anche la fase di difesa. Osimhen? Spero abbia le stesse occasioni come a Braga, farà un gol a partita”

