La Gazzetta dello Sport – Pandev: “Osimhen-Lautaro? I più forti della Serie A. Mazzarri deve sbrigarsi a correggere la difesa”

L’ex Napoli e Inter, Goran Pandev, è stato intervistato dal quotidiano in vista della sfida di domano sera al Maradona: “Osimhen-Lautaro? Sono i più forti della Serie A. Spero che l’argentino possa chiudere la stagione da capocannoniere, perché lo merita. Ha un atteggiamento da capitano vero, la fascia lo ha rinvigorito. Sono entrambi campioni, Victor lo ricorderà a tutti adesso che rientra”.

Il problema del Napoli in difesa? “Natan deve ancora abituarsi al calcio italiano, ma sono fiducioso per il futuro, sarà l’uomo giusto. Mazzarri deve sbrigarsi a correggere qualcosa, perché sono le difese a vincere i campionati. L’Inter ha una qualità incredibile, maggiore rispetto all’anno scorso. Gli acquisti sono stati mirati, anche le cosiddette seconde linee sono titolari e si è visto a Lisbona. Il Napoli ha ritrovato fiducia col ritorno del mister, sono felice sia per la squadra sia per Walter. Spero possano vincere di nuovo insieme”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Inter, Inzaghi ha scelto chi schierare in difesa

Soviero: “Meret è insicuro, non trasmette tranquillità ai compagni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fabian Ruiz potrebbe arrivare alla Juventus la prossima estate