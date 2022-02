Pedullà: “Napoli non interessato a Belotti”

Pedullà afferma che il Napoli non è interessato a Belotti.

Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale ha fatto il punto sul futuro di Andrea Belotti, che a fine stagione lascerà il Torino a scadenza contrattuale. Ecco quanto dichiarato:

“Andrea Belotti è tornato titolare nel derby dopo un lungo infortunio. E ha segnato un gol bello, pesantissimo. Molto presto deciderà il suo futuro, visto che è in scadenza di contratto e che non ci sono per ora margini per il rinnovo. Per la verità Belotti ha già scelto il Milan e confida di essere ricambiato. Ci sono stati contatti, molto presto ne sapremo di più. Possiamo aggiungere che il Napoli, accostato al Gallo, non è interessato. E che la Juve ci aveva fatto mezzo pensiero la scorsa estate, ora ha preso Vlahovic, in ogni caso Belotti non avrebbe la visibilità che chiede”.