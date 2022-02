Politano, l’agente: “A Napoli non ho mai visto parlare bene di nessuno, si parla sempre in negativo”

L’agente di Matteo Politano parla dell’ambiente partenopeo.

L’agente del forte attaccante azzurro, Mario Giuffredi, è stato intervistato a Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole:

“A Napoli non ho mai visto parlare bene di nessuno, di un direttore, di un allenatore, di un presidente. Siamo portati a parlare sempre in negativo. È la normalità della nostra città ed è per questo che è sempre più difficile vincere. Dopo la partita di Europa League mi sarei aspettato molti più commenti positivi e non penso sia corretto”.