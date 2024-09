Tele A – Varriale: “Lavoro di Conte sta dando i suoi frutti, ma non eccediamo in ottimismo”

Il giornalista Enrico Varriale, è intervenuto in diretta durante la trasmissione ‘A Tutto Napoli’: “Io credo che in questo momento bisogna essere molto cauti nei giudizi, dopo la prima partita davano già tutti il Napoli per spacciato… Tra l’altro in questo momento il Napoli non è più primo, quindi praticamente da questo punto di vista capolista diventa l’Udinese.

Ma aldilà di questo, meglio stare con i piedi per terra comunque, perché in questo momento non è una squadra perfetta. Però è una squadra che lascia intravedere delle qualità – caratteriali, di gruppo, di gioco, di idee dell’allenatore applicate in campo da giocatori ritrovati o che comunque si stanno ritrovando abbastanza rapidamente – rispetto al panorama generale del campionato italiano lasciato pensare che il Napoli quest’anno potrà fare una buona stagione. Questo è quello che bisogna dire in questo momento: né eccedere in troppo ottimismo, né non vedere quello che è innegabile cioè il lavoro di Conte che sta cominciando a dare i suoi frutti”.

