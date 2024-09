La Gazzetta dello Sport – A Conte va il merito di aver rigenerato i “vecchi”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul lavoro di Antonio Conte, per quanto riguarda l’impiego dei veterani del Napoli: “Tra le ovvietà che alcuni critici non hanno colto dopo Cagliari-Napoli 0-4, una spicca più di altre: 8 giocatori su 11 della formazione di partenza degli azzurri c’erano anche nella disastrosa scorsa stagione. Tre i nuovi: Buongiorno, Spinazzola e Lukaku, non pochi e di qualità, però negli 8 reduci si annida il vero merito di Conte, l’aver rigenerato un blocco squadra che nel post scudetto sembrava arrivato al capolinea.

Napoli vota Antonio, l’allenatore ossessionato dalla vittoria e terrorizzato dalla sconfitta. Conte ha superato il trauma dell’esordio shock a Verona nella prima giornata, ko per 3-0, e ha riportato il Napoli in alto, dove Spalletti l’aveva lasciato. Sabato affronterà la “sua” Juve allo Stadium, forse il test tecnico-emotivo più impegnativo, ma Conte è un domatore di emozioni”.

