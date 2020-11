Roma, i convocati di Fonseca per la trasferta di Napoli: assente Smalling

Roma, i convocati di Fonseca

Roma, i convocati di Fonseca per la trasferta di Napoli. Tra i convocati giallorossi c’è un assente importante Chris Smalling, il centrale inglese non è stato convocato per la trasferta di Napoli. Al suo posto molto probabilmente giocherà Cristante al centro della difesa al fianco di Ibanez e Mancini.

I convocati di Fonseca

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence.

